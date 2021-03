Matteo Autuori e Rossana Pasquino eletti consiglieri nazionali della Federscherma

(Di lunedì 1 marzo 2021) Due campani sono statinel consiglio nazionaleFederazione Italiana Scherma per il quadriennio olimpico 2021-2024: si tratta del salernitanobeneventana. Per entrambi si trattaprima esperienza in ambito nazionale. Laè una docente universitaria presso la Federico II e già atletaNazionale Paralimpica italiana., invece, è un professionista, presidente del comitato regionale campanoFis e fondatore del Club Scherma Salerno. E’ papà di Marco, fiorettista con un passato in Nazionale e ora maestro di scherma. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Autuori

SalernoToday

Due campani sono stati eletti nel Consiglio nazionale della Federazione Italiana Scherma per il quadriennio olimpico 2021 - 2024: si tratta del salernitanoe della beneventana Rossana Pasquino. È il responso dell'Assemblea elettiva svoltasi ieri a Roma, presso l'Auditorium Parco della Musica, e che ha incoronato nuovo presidente della Fis ......42 per cento) e Rossana Pasquino con 59 (34,91 per cento), per gli affiliati Maurizio Randazzo, Vincenzo De Bartolomeo, Alberto Ancarani, Joelle Rosanna Piccinino,, Sebastiano Manzoni ...Due campani sono stati eletti nel consiglio nazionale della Federazione Italiana Scherma per il quadriennio olimpico 2021-2024: si tratta del salernitano Matteo Autuori e della beneventana Rossana Pas ...Matteo Autuori, Sebastiano Manzoni e Guido Di Guida, in rappresentanza degli affiliati. Giovanna Trillini vanta un ragguardevole palmarès di successi internazionali: 8 medaglie olimpiche, 4 d’oro, 1 d ...