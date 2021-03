Mafia: Antoci, 'domani al via il primo maxiprocesso Nebrodi, io sarò in aula' (2) (Di lunedì 1 marzo 2021) (Adnkronos) - "Un meccanismo interrotto proprio da quel Protocollo che Giuseppe Antoci ha fortemente voluto insieme al Prefetto di Messina Stefano Trotta e che oggi continua ad essere applicato con rigore dal Prefetto Maria Carmela Librizzi. Quello strumento, recepito nei tre cardini del Nuovo Codice AntiMafia e votato in Parlamento il 27 settembre 2015, ha posto le basi per una normativa che consente a Magistratura e Forze dell'Ordine di porre argine ad una vicenda che durava da tanti anni. Di fatto, tentano di aggirarla e vengono scoperti. Per tutto ciò l'ex Presidente del Parco dei Nebrodi, oggi Presidente Onorario della Fondazione Caponnetto, ha rischiato la vita in quel tragico attentato mafioso dal quale si è salvato grazie all'auto blindata e a quei valorosi poliziotti della sua scorta, tutti promossi per merito straordinario e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) (Adnkronos) - "Un meccanismo interrotto proprio da quel Protocollo che Giuseppeha fortemente voluto insieme al Prefetto di Messina Stefano Trotta e che oggi continua ad essere applicato con rigore dal Prefetto Maria Carmela Librizzi. Quello strumento, recepito nei tre cardini del Nuovo Codice Antie votato in Parlamento il 27 settembre 2015, ha posto le basi per una normativa che consente a Magistratura e Forze dell'Ordine di porre argine ad una vicenda che durava da tanti anni. Di fatto, tentano di aggirarla e vengono scoperti. Per tutto ciò l'ex Presidente del Parco dei, oggi Presidente Onorario della Fondazione Caponnetto, ha rischiato la vita in quel tragico attentato mafioso dal quale si è salvato grazie all'auto blindata e a quei valorosi poliziotti della sua scorta, tutti promossi per merito straordinario e ...

