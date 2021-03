Legge di Bilancio 2021: tutte le misure a sostegno del reddito (Di lunedì 1 marzo 2021) L’INPS con la circolare numero 28 del 17 febbraio scorso è intervenuta per fornire alcuni importanti chiarimenti sulle misure di sostegno al reddito introdotte o modificate dall’ultima Legge di Bilancio (L. n. 178 del 30 dicembre 2020). Il documento dell’Istituto si è concentrato innanzitutto sulle 12 settimane di ammortizzatori sociali con causale “COVID-19”, introdotte dalla Manovra per le aziende che a decorrere dal 1º gennaio 2021 sospendono o riducono l’attività produttiva per ragioni collegate all’emergenza epidemiologica. Tuttavia, la circolare dedica attenzione anche al tema della Cassa integrazione guadagni straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica oltre al sostegno al reddito per i lavoratori dei call center, ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 1 marzo 2021) L’INPS con la circolare numero 28 del 17 febbraio scorso è intervenuta per fornire alcuni importanti chiarimenti sulledialintrodotte o modificate dall’ultimadi(L. n. 178 del 30 dicembre 2020). Il documento dell’Istituto si è concentrato innanzitutto sulle 12 settimane di ammortizzatori sociali con causale “COVID-19”, introdotte dalla Manovra per le aziende che a decorrere dal 1º gennaiosospendono o riducono l’attività produttiva per ragioni collegate all’emergenza epidemiologica. Tuttavia, la circolare dedica attenzione anche al tema della Cassa integrazione guadagni straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica oltre alalper i lavoratori dei call center, ...

