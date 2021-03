Le donne deboli non esistono: perché parlare di endometriosi è una battaglia di civiltà (Di lunedì 1 marzo 2021) Nel mondo una donna su dieci soffre di endometriosi, in Italia le pazienti che soffrono di questa malattia – e lo hanno scoperto – sono circa 3 milioni. Un numero importante eppure non abbastanza da far parlare apertamente di questa malattia troppo spesso sconosciuta e sottovalutata. L’edometriosi è causata dalla crescita del tessuto endometriale al di fuori della cavità uterina. Una malattia dolorosa, che può colpire già dalla prima mestruazione ed è considerata una delle possibili cause dell’infertilità. Alla conoscenza di questo complesso disturbo femminile è dedicato marzo, “mese della consapevolezza dell’endometriosi”. perché parlarne perché è importante parlarne? perché questa malattia non è semplice da individuare innanzitutto per gli stereotipi ancora legati alla concezione ... Leggi su tpi (Di lunedì 1 marzo 2021) Nel mondo una donna su dieci soffre di, in Italia le pazienti che soffrono di questa malattia – e lo hanno scoperto – sono circa 3 milioni. Un numero importante eppure non abbastanza da farapertamente di questa malattia troppo spesso sconosciuta e sottovalutata. L’edometriosi è causata dalla crescita del tessuto endometriale al di fuori della cavità uterina. Una malattia dolorosa, che può colpire già dalla prima mestruazione ed è considerata una delle possibili cause dell’infertilità. Alla conoscenza di questo complesso disturbo femminile è dedicato marzo, “mese della consapevolezza dell’”.parlarneè importante parlarne?questa malattia non è semplice da individuare innanzitutto per gli stereotipi ancora legati alla concezione ...

