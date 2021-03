Laura Pausini vince il Golden Globe (Di lunedì 1 marzo 2021) La cantante italiana ottiene il Golden Globe per la miglior canzone originale “Io sì/Seen” da “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti. LOS ANGELES – ! La popolarissima cantante italiana si è infatti aggiudicata il premio alla 78/esima edizione. Golden Globe per “Io sì/Seen” La 46enne di Faenza, in collegamento online, ha ottenuto il riconoscimento per la miglior canzone originale “Io sì/Seen” da “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti. https://www.youtube.com/watch?v=axuqEknSDXY&ab channel=WarnerMusicItalyLe parole di Laura Pausini Durante la diretta sulla Nbc, la Pausini ha detto: “Non ho mai sognato di vincere un Golden Globe, non ci posso credere. Dedico questo premio a tutti coloro che ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 marzo 2021) La cantante italiana ottiene ilper la miglior canzone originale “Io sì/Seen” da “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti. LOS ANGELES – ! La popolarissima cantante italiana si è infatti aggiudicata il premio alla 78/esima edizione.per “Io sì/Seen” La 46enne di Faenza, in collegamento online, ha ottenuto il riconoscimento per la miglior canzone originale “Io sì/Seen” da “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti. https://www.youtube.com/watch?v=axuqEknSDXY&ab channel=WarnerMusicItalyLe parole diDurante la diretta sulla Nbc, laha detto: “Non ho mai sognato dire un, non ci posso credere. Dedico questo premio a tutti coloro che ...

