Laura Pausini vince il Golden Globe per la canzone del film ambientato a Bari Io sì Seen trionfa | non è invece arrivato il titolo a La vita davanti a sé per la migliore pellicola in lingua straniera

"Grazie mille". Le prime parole di Laura Pausini che ha ringraziato specificamente Sofia Loren ed Edoardo Ponti. "Io sì/Seen" da lei interpretata è la miglior canzone originale di film, nella settantottesima edizione del Golden Globes. È il brano del film "La vita davanti a sé" ambientato a Bari, protagonista Sofia Loren, regia di Edoardo Ponti. film che invece non ha conquistato il titolo perché ha vinto il coreano "Minari".

