L'agenzia funebre Taffo colpisce ancora: «Non serviva tutto questo supporto per l'apertura della nostra sede a Milano»

L'agenzia funebre di Roma Taffo, nota per le sue campagne marketing dissacranti e irriverenti, ha colpito di nuovo. "L'occasione" è stata il maxi assembramento registrato nel weekend ai Navigli a Milano. Ebbene, sui propri canali social Taffo ha commentato così: «Non serviva tutto questo supporto per l'apertura della nostra sede a Milano. Ve lo garantiamo».

