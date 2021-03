La «tassa sugli abbracci», la novità negli aeroporti di Londra (Di lunedì 1 marzo 2021) In tempi di pandemia da Covid-19, mentre l'aviazione civile attraversa la peggiore crisi economica della storia, gli aeroporti inventano novità per fare cassa: l'ultima arriva dalla Gran Bretagna, dove Gatwick e Heathrow (i principali scali londinesi) stanno per introdurre una «tassa sugli abbracci». Cosa vuol dire? Ogni ogni volta che si accompagnerà qualcuno in aeroporto, fino al terminal, bisognerà pagare. GATWICK A Gatwick la tassa entrerà in vigore dal prossimo otto marzo e già si conoscono tutti i dettagli, cominciando dai costi: 5 sterline (cioè 5,78 euro) per chi resta 10 minuti, e una sterlina per ogni minuto in più, fino a un massimo di 30 minuti (per 25 sterline, cioè 28,90 euro). Per ora pagano tutti quelli che arrivano al Terminal Nord, da dove partono tutti i voli ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 1 marzo 2021) In tempi di pandemia da Covid-19, mentre l'aviazione civile attraversa la peggiore crisi economica della storia, gliinventanoper fare cassa: l'ultima arriva dalla Gran Bretagna, dove Gatwick e Heathrow (i principali scali londinesi) stanno per introdurre una «». Cosa vuol dire? Ogni ogni volta che si accompagnerà qualcuno in aeroporto, fino al terminal, bisognerà pagare. GATWICK A Gatwick laentrerà in vigore dal prossimo otto marzo e già si conoscono tutti i dettagli, cominciando dai costi: 5 sterline (cioè 5,78 euro) per chi resta 10 minuti, e una sterlina per ogni minuto in più, fino a un massimo di 30 minuti (per 25 sterline, cioè 28,90 euro). Per ora pagano tutti quelli che arrivano al Terminal Nord, da dove partono tutti i voli ...

