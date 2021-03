Juventus, operazione a Parigi: Icardi cerca squadra (Di lunedì 1 marzo 2021) Icardi cerca squadra, sintetizzando quanto dall’Equipe di Francia emerge oggi in merito alle prossime uscite del PSG. Un attacco che potrà campare anche di sogni, non solo di conferme e di certezze: con il rinnovo di Mbappé tra le priorità del Ds Leonardo e con il riscatto di Moise Kean tra le tante scartoffie da gestire in casa Parigina, ecco che per Maurito Icardi il tempo in Ligue 1 potrebbe essere già terminato, magari con qualche mese di anticipo. Specie se Leonardo riuscisse anche ad acciuffare uno tra Kane (di casa Tottenham) e Haaland da Dortmund, anche se ancora di sogni staremmo parlando. Icardi addio: la Juve c’è Mauro Icardi, attaccante del PsgSi, perché secondo quanto raccontato dal quotidiano francese, nonostante il riscatto di 50 milioni adoperato ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 1 marzo 2021), sintetizzando quanto dall’Equipe di Francia emerge oggi in merito alle prossime uscite del PSG. Un attacco che potrà campare anche di sogni, non solo di conferme e di certezze: con il rinnovo di Mbappé tra le priorità del Ds Leonardo e con il riscatto di Moise Kean tra le tante scartoffie da gestire in casana, ecco che per Mauritoil tempo in Ligue 1 potrebbe essere già terminato, magari con qualche mese di anticipo. Specie se Leonardo riuscisse anche ad acciuffare uno tra Kane (di casa Tottenham) e Haaland da Dortmund, anche se ancora di sogni staremmo parlando.addio: la Juve c’è Mauro, attaccante del PsgSi, perché secondo quanto raccontato dal quotidiano francese, nonostante il riscatto di 50 milioni adoperato ...

