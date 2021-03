GRANDE FRATELLO VIP, stasera la finale! Chi vincerà? (Di lunedì 1 marzo 2021) Ci siamo, è il GRANDE giorno. Questa sera (1° marzo) andrà in onda su Canale 5 l’attesissima finale del GRANDE FRATELLO Vip, che chiuderà i battenti dopo un’edizione record durata 169 giorni, la più lunga della storia del reality show. A contendersi la vittoria finale e il montepremi di ben centomila euro saranno sicuramente la showgirl brasiliana Dayane Mello e l’ex tronista di Uomini e Donne Pierpaolo Pretelli. A questi due si aggiungerà uno tra il modello Andrea Zelletta e l’influencer Tommaso Zorzi, che al televoto si contenderanno l’”ultimo posto in paradiso”. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Quello del GF Vip di quest’anno è stato un percorso intenso, ricco di sorrisi ma anche di lacrime, che ha tenuto incollato il pubblico davanti ai teleschermi per più di cinque mesi. Tanti i vincitori morali di questa ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 1 marzo 2021) Ci siamo, è ilgiorno. Questa sera (1° marzo) andrà in onda su Canale 5 l’attesissima finale delVip, che chiuderà i battenti dopo un’edizione record durata 169 giorni, la più lunga della storia del reality show. A contendersi la vittoria finale e il montepremi di ben centomila euro saranno sicuramente la showgirl brasiliana Dayane Mello e l’ex tronista di Uomini e Donne Pierpaolo Pretelli. A questi due si aggiungerà uno tra il modello Andrea Zelletta e l’influencer Tommaso Zorzi, che al televoto si contenderanno l’”ultimo posto in paradiso”. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Quello del GF Vip di quest’anno è stato un percorso intenso, ricco di sorrisi ma anche di lacrime, che ha tenuto incollato il pubblico davanti ai teleschermi per più di cinque mesi. Tanti i vincitori morali di questa ...

trash_italiano : Dayane Mello, boom di followers grazie al #GFVIP: + 500.000 - fanpage : Caro Grande Fratello, non si scherza con i colori dell'arcobaleno (e non esiste una 'sensibilità omosessuale') di… - trash_italiano : #GFVIP, Massimiliano Morra procede legalmente contro Rosalinda Cannavò - coglioni_i : RT @theglassisblue: Conversazione surreale con mia nonna: “Nonna chi vince il grande fratello?” “Il ragazzo fidanzato” “Nonna non mi dire P… - Zorpinii : RT @fearlvess: ci siamo, è la fine di questo folle programma e inutile dire che il mio grande fratello siete stati voi due. -

Ultime Notizie dalla rete : GRANDE FRATELLO Grande Fratello Vip, Dayane Mello riceve un'allettante proposta lavorativa da Cristiano Malgioglio Dayane Mello è la regina della quinta edizione del Grande Fratello Vip . La modella brasiliana è stata la mente del reality show d i Canale5 , riuscendo a catalizzare l'attenzione del pubblico con colpi di scena inaspettati. Dopo l'esperienza nel ...

Isola dei Famosi 2021: Daniela Martani tra i concorrenti. Bufera social Dai profili social del programma di Canale 5 , in partenza il 15 marzo , è stata annunciata la presenza di Daniela Martani , opinionista tv ed ex concorrente del Grande Fratello. Ma la Martani è nota ...

Finale Grande Fratello Vip 2021 stasera: anticipazioni e news sulla diretta Corriere della Sera Grande Fratello Vip, Dayane Mello riceve un'allettante proposta lavorativa da Cristiano Malgioglio Indiscrezioni riportano che Cristiano Malgioglio sarebbe pronto a fare un'offerta di lavoro a Dayane Mello, dopo il Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip 5: chi vincerà secondo i sondaggi ei bookmakers A contendersi il primo posto ci sono ben cinque concorrenti: Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. Come ci svela Il Giornale d’Italia, secondo gli scomme ...

