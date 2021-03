F1 | Stefano Domenicali | “Ci piacerebbe accogliere nuovamente gli appassionati in pista | siamo a stretto contatto con i governi locali”

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 marzo 2021) Prosegue il conto alla rovescia in vista dei test e soprattutto del primo Gran Premio stagionale del Mondiale di Formula Uno 2021, in programma dal 26 al 28 marzo in Bahrain. Il primo confronto diretto tra i vari team andrà invece in scena sempre sul tracciato di Sakhir nell’ambito delle tre giornate di test previste dal 12 al 14 marzo, in cui le dieci scuderie dovranno rdati fondamentali sulle nuove vetture a due settimane dal via del campionato. Si profila un’annata molto importante anche per, che si appresta a disputare la sua prima stagione da CEO del circus. “Affronteremo la sfida della pandemia, masoddisfatti di come abbiamo già lavorato con i nostri partner.stati in grado di riprogrammare la gara in Australia nella parte finale dell’anno, annunciando ...