È stato arrestato l'ex presidente del Barcellona Josep Bartomeu (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Barcellona ripiomba nel caos istituzionale, un anno dopo. Ci sono tre arresti tra i vertici della società: sono il Ceo Oscar Grau, il dirigente Jaume Masferrer e l'avvocato del club Romàn Gomez Pontì, e a loro si aggiunge l'ex presidente Josep Maria Bartomeu, dimessosi lo scorso 27 ottobre per evitare l'impeachment. Tutto questo a una settimana dalle elezioni presidenziali, previste per domenica prossima. I fermi sono stati disposti in merito al cosiddetto "Barçagate", lo scandalo scoppiato un anno fa riguardo dei pagamenti che la società catalana avrebbe versato ad aziende incaricate di gettare fango su alcuni membri – ed ex membri – del club. Era febbraio 2020 quando è arrivata la prima accusa nei confronti del club: nel corso del programma radiofonico "El Larguero", sulle frequenze di Cadena Ser, ...

