Crotone, Cosmi nuovo allenatore al posto di Stroppa: è ufficiale (Di lunedì 1 marzo 2021) Crotone " Serse Cosmi è il nuovo allenatore del Crotone al posto di Giovanni Stroppa , esonerato oggi : è stato lo stesso club calabrese a comunicarlo ufficialmente in serata. " Il Football Club ...

