Covid: Ghana, presidente primo a essere vaccinato in programma Covax (Di lunedì 1 marzo 2021) Accra, 1 mar. (Adnkronos) - Il presidente del Ghana Nana Akufo-Addo, 76 anni, è stato vaccinato contro il Covid, il primo nel quadro del programma Covax dell'Oms, per fornire vaccini ai Paesi svantaggiati. Anche la 'first lady' ha ricevuto il vaccino. Nel Ghana mercoledì scorso sono arrivate le prime 600mila dosi dei vaccini AstraZeneca. "E' importante che io dia l'esempio e faccia vedere che questo vaccini è sicuro, perché tutti in Ghana non abbiano problemi a farsi vaccinare", ha dichiarato. Il programma Covax ha come obiettivo quest'anno di fornire vaccini al 20 per cento della popolazione di 200 Paesi e di aiutare 92 Paesi ad acquistarne. Covax ha stretto accordi con i produttori ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Accra, 1 mar. (Adnkronos) - IldelNana Akufo-Addo, 76 anni, è statocontro il, ilnel quadro deldell'Oms, per fornire vaccini ai Paesi svantaggiati. Anche la 'first lady' ha ricevuto il vaccino. Nelmercoledì scorso sono arrivate le prime 600mila dosi dei vaccini AstraZeneca. "E' importante che io dia l'esempio e faccia vedere che questo vaccini è sicuro, perché tutti innon abbiano problemi a farsi vaccinare", ha dichiarato. Ilha come obiettivo quest'anno di fornire vaccini al 20 per cento della popolazione di 200 Paesi e di aiutare 92 Paesi ad acquistarne.ha stretto accordi con i produttori ...

