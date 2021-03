Covid: Garante privacy, 'senza una legge no a pass vaccinali' (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute) - Con l'arrivo dei vaccini anti-Covid-19 si discute dell'opportunità di iniziare a implementare soluzioni, anche digitali (App), per rispondere all'esigenza di rendere l'informazione sull'essersi o meno vaccinati una condizione per l'accesso a determinati locali o per la fruizione di taluni servizi (aeroporti, hotel, stazioni, palestre). A questo proposito, "nel caso si intenda far ricorso alle predette soluzioni", il Garante per la privacy richiama l'attenzione dei decisori pubblici e degli operatori privati italiani "sull'obbligo di rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali". "I dati relativi allo stato vaccinale, infatti - osserva - sono dati particolarmente delicati e un loro trattamento non corretto può determinare conseguenze gravissime per la vita e i diritti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute) - Con l'arrivo dei vaccini anti--19 si discute dell'opportunità di iniziare a implementare soluzioni, anche digitali (App), per rispondere all'esigenza di rendere l'informazione sull'essersi o meno vaccinati una condizione per l'accesso a determinati locali o per la fruizione di taluni servizi (aeroporti, hotel, stazioni, palestre). A questo proposito, "nel caso si intenda far ricorso alle predette soluzioni", ilper larichiama l'attenzione dei decisori pubblici e degli operatori privati italiani "sull'obbligo di rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali". "I dati relativi allo stato vaccinale, infatti - osserva - sono dati particolarmente delicati e un loro trattamento non corretto può determinare conseguenze gravissime per la vita e i diritti ...

