Covid, balzo ricoveri in terapia intensiva: +58, in aumento per il 12esimo giorno di fila (Di lunedì 1 marzo 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute, anche oggi sale il numero di pazienti sia in rianimazione (in tutto 2.289) sia negli altri reparti Covid (19.112, +474). In Italia i casi registrati nelle ultime 24 ore sono 13.114, su 170.633 tamponi (ieri 17.455 su 257.024). La percentuale di positivi è al 7,68% (era 6,8). Dall’inizio della pandemia, i contagiati ufficiali sono 2.938.371 e i decessi 97.945 (+246) Leggi su tg24.sky (Di lunedì 1 marzo 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute, anche oggi sale il numero di pazienti sia in rianimazione (in tutto 2.289) sia negli altri reparti(19.112, +474). In Italia i casi registrati nelle ultime 24 ore sono 13.114, su 170.633 tamponi (ieri 17.455 su 257.024). La percentuale di positivi è al 7,68% (era 6,8). Dall’inizio della pandemia, i contagiati ufficiali sono 2.938.371 e i decessi 97.945 (+246)

