Coronavirus, tornano ad aumentare le vittime. Speranza: “La curva risale”. Cts: scuole chiuse nelle zone rosse (Di lunedì 1 marzo 2021) Sono 13.114 (17.445 ieri) i nuovi casi di Covid-19, registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 246 (192 ieri) i morti (97.945 vittime da inizio pandemia), a fronte di 10.894 guariti. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva: +58 su scala nazionale, così come quelli in reparti non intensivi, +474.I tamponi eseguiti complessivamente sono stati 170.633 (257.025 ieri), il che corrisponde a un tasso di positività del 7,7%, in aumento dello 0,9% rispetto al giorno precedente. Va ricordato che il numero inferiore dei contagi rispetto a ieri, come sempre ogni lunedì, è causa del numero più basso di analisi processate (oggi il minimo di test della settimana). Dal confronto con lo scorso lunedì (22 febbraio) quando sono stato comunicati +9.630 casi con un tasso del 5,6% si vede che lo ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 1 marzo 2021) Sono 13.114 (17.445 ieri) i nuovi casi di Covid-19, registratiultime 24 ore in Italia e 246 (192 ieri) i morti (97.945da inizio pandemia), a fronte di 10.894 guariti. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva: +58 su scala nazionale, così come quelli in reparti non intensivi, +474.I tamponi eseguiti complessivamente sono stati 170.633 (257.025 ieri), il che corrisponde a un tasso di positività del 7,7%, in aumento dello 0,9% rispetto al giorno precedente. Va ricordato che il numero inferiore dei contagi rispetto a ieri, come sempre ogni lunedì, è causa del numero più basso di analisi processate (oggi il minimo di test della settimana). Dal confronto con lo scorso lunedì (22 febbraio) quando sono stato comunicati +9.630 casi con un tasso del 5,6% si vede che lo ...

