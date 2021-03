Congedi parentali per chi ha figli in quarantena, Bonetti: “Saranno nel primo decreto utile e avranno efficacia retroattiva” (Di lunedì 1 marzo 2021) Il governo inserirà “nel primo documento in uscita”, probabilmente il Dpcm atteso nelle prossime ore, la riedizione dei Congedi parentali retribuiti per chi ha figli in quarantena causa Covid. E il provvedimento sarà retroattivo. Ad annunciarlo, parlando a Sky tg 24, è stata la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, dopo che nei giorni scorsi il problema è emerso in tutte le città d’Italia in cui le scuole stanno chiudendo causa incremento dei contagi. Il decreto precedente è scaduto a fine dicembre e in questo momento chi si trova in questa situazione può solo prendere ferie o permessi non retribuiti. “Le famiglie devono sapere che siamo già al lavoro per reintrodurre strumenti come i Congedi parentali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Il governo inserirà “neldocumento in uscita”, probabilmente il Dpcm atteso nelle prossime ore, la riedizione deiretribuiti per chi haincausa Covid. E il provvedimento sarà retroattivo. Ad annunciarlo, parlando a Sky tg 24, è stata la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena, dopo che nei giorni scorsi il problema è emerso in tutte le città d’Italia in cui le scuole stanno chiudendo causa incremento dei contagi. Ilprecedente è scaduto a fine dicembre e in questo momento chi si trova in questa situazione può solo prendere ferie o permessi non retribuiti. “Le famiglie devono sapere che siamo già al lavoro per reintrodurre strumenti come i...

