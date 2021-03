Ciclismo, Strade Bianche femminile 2021: data, orari, diretta tv e streaming (Di lunedì 1 marzo 2021) La Strade Bianche femminile 2021, in programma sabato 6 marzo in contemporanea all’appuntamento maschile, alza il sipario sulla stagione del Ciclismo internazionale anche per quanto riguarda le donne. Grande attesa per quella che ormai è una Classica giunta alla settima edizione, con un percorso di 136 chilometri caratterizzati da partenza e arrivo a Siena dopo ben otto settori di sterrato destinati a fare la selezione tra le big. Tutte in caccia di Annemiek Van Vleuten, la fuoriclasse olandese capace di imporsi nelle ultime due edizioni. IN TV – La Strade Bianche 2021 femminile sarà trasmessa in diretta tv sia da Eurosport che da RaiSport, con le immagini decisive della corsa che saranno mandate in onda in ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) La, in programma sabato 6 marzo in contemporanea all’appuntamento maschile, alza il sipario sulla stagione delinternazionale anche per quanto riguarda le donne. Grande attesa per quella che ormai è una Classica giunta alla settima edizione, con un percorso di 136 chilometri caratterizzati da partenza e arrivo a Siena dopo ben otto settori di sterrato destinati a fare la selezione tra le big. Tutte in caccia di Annemiek Van Vleuten, la fuoriclasse olandese capace di imporsi nelle ultime due edizioni. IN TV – Lasarà trasmessa intv sia da Eurosport che da RaiSport, con le immagini decisive della corsa che saranno mandate in onda in ...

MichGPS : #laigueglia21 La corsa ligure si disputerà il 3 Marzo ed è l’edizione numero 58. Si corre 3 giorni prima delle Stra… - IlPedaleRosa : Vo2 Team Pink, debutto stagionale positivo sulle strade luguri di Ceriale: - Duck170 : RT @cinziainbici: Sani momenti di ciclismo ?? non si può mica dire di no a un pezzo di gnocco fritto ???? #noipedaliamoqui a Guiglia, sulle st… - altoadige_info : RT @MichGPS: Il giro del #lagodiCaldaro in bici è un bellissimo itinerario tra ciclabili e strade secondarie in @altoadige_info. Partenza d… -