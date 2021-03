Bollettino 1 marzo 2021 | i numeri dei contagi continuano a salire

(Di lunedì 1 marzo 2021) In aumento i, gli ingressi nelle terapie intensive e le degenze nei reparti covid. I dati aggiornati deldel 1Secondo i dati deldel 1, la situazione in Italia rispetto all’emergenza sanitaria continua a non dare segnali positivi. A pochi giorni dalla prima bozza del nuovo Dpcm del Governo Draghi, che andrà in vigore dal 6fino al 6 aprile e contenente anche le misure che scandiranno le festività Pasquali con relative restrizioni, il tasso di positività del coronavirus sale a 7,7%, registrando un aumento dello 0,9% nonostante ieri fosse domenica. Il numero dei nuoviammonta oggi a 13.144 su 170.633 tamponi effettuati, 246 i decessi, 10.894 i guariti, 4.354.008 le ...

SkyTG24 : ?? #Draghi ha nominato il Generale Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l'emergenza #Covid19 al posto di Do… - Gazzetta_it : #Bollettino #coronavirus - I dati e le notizie di oggi 1 marzo - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 1 marzo: 13.114 nuovi casi e 246 morti: Sono stati 170mila i tamponi effettuati… - vincenz94704898 : RT @patrikscaria62: QUESTI DATI NON SONO ATTENDIBILI - fisco24_info : Covid Liguria, oggi 309 contagi e 6 morti: bollettino 1 marzo: I dati della regione -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino marzo

Rimani informato sulla situazione dell'epidemia grazie al bilancio aggiornato di tutti i casi di Coronavirus in Italia. Ecco i ...Covid in Lombardia , i dati sui contagi di oggi lunedì 1. A fronte di 20.571 tamponi effettuati, sono 2.135 i nuovi positivi (10,3%) e 42 i decessi. Ammontano a 3432 i guariti/dimessi. Sono 4224 i ricoverati per Covid negli ospedali lombardi, e 441 i ...Con 1.155 nuovi contagi accertati dopo l’esito di 13.936 tamponi diagnostici, il tasso di positività in Piemonte, 8.3%, ricalca quello del dato di ieri, 8.4%. Si conferma il trend di incremento dei ri ...MONREALE, 1 marzo – Un grafico che anche oggi rimane fortunatamente in discesa nel nostro territorio. Stando all'ultimo bollettino, a Monreale si sarebbero registrati altri due pazienti guariti dal Co ...