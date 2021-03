“Atleti fuori condizione, per l’Italia la prima settimana del Mondiale è stata una Caporetto” ‘L’ululato del Bubo’ con Fulvio Valbusa (Di lunedì 1 marzo 2021) I Mondiali di sci di fondo di Oberstdorf 2021 sono a metà del guado, in quanto sono stati assegnati sei dei dodici titoli inseriti nel programma. I grandi protagonisti della manifestazione, sinora, sono stati Johannes Høsflot Klæbo e Alexander Bolshunov in campo maschile, mentre fra le donne hanno brillato principalmente Therese Johaug e Jonna Sundling. In casa Italia il bilancio è oggettivamente deludente, poiché spesso e volentieri le prestazioni sono state al di sotto delle aspettative della vigilia. In particolare, brucia la cocente quinta piazza nella sprint a coppie maschile. Andiamo dunque ad analizzare quanto accaduto nella prima settimana della manifestazione iridata in una nuova puntata de “L’ululato del Bubo”, come sempre in compagnia del campione olimpico di Torino 2006 Fulvio Valbusa, gettando anche uno ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) I Mondiali di sci di fondo di Oberstdorf 2021 sono a metà del guado, in quanto sono stati assegnati sei dei dodici titoli inseriti nel programma. I grandi protagonisti della manifestazione, sinora, sono stati Johannes Høsflot Klæbo e Alexander Bolshunov in campo maschile, mentre fra le donne hanno brillato principalmente Therese Johaug e Jonna Sundling. In casa Italia il bilancio è oggettivamente deludente, poiché spesso e volentieri le prestazioni sono state al di sotto delle aspettative della vigilia. In particolare, brucia la cocente quinta piazza nella sprint a coppie maschile. Andiamo dunque ad analizzare quanto accaduto nelladella manifestazione iridata in una nuova puntata de “L’ululato del Bubo”, come sempre in compagnia del campione olimpico di Torino 2006, gettando anche uno ...

Coachloner : Ci sono atleti che sono in grado di allenarsi anche durante una competizione (pochi). Questi atleti sono capaci di… - gaetanosamele : Ibrahimovic critica LeBron James x il suo impegno politico e sociale Secondo lui gli atleti devono esprimersi solo… - il_Conte78 : RT @Claudio_direnzo: Può uno dei primi 5 atleti della storia dello sport essere più forte fuori dal campo che dentro? Sì. E non per quello… - dorn328 : Per una volta per me ha ragione Ibra, la distribuzione del qi degli atleti è una gaussiana che ha il suo picco sott… - AnnaToniolo : RT @Claudio_direnzo: Può uno dei primi 5 atleti della storia dello sport essere più forte fuori dal campo che dentro? Sì. E non per quello… -