Arrestato un sedicente “mago” a Reggio Calabria: dalla violenza sessuale all’omicidio colposo (Di lunedì 1 marzo 2021) Una storia decisamente inquietante ha preso forma dopo le indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Reggio Calabria. Un sedicente “mago”, il 40enne Davide De Simone, è ritenuto responsabile di reati che vanno dalla “ricettazione” – per cui è agli arresti domiciliari anche la moglie G.V. di 37 anni – fino all’ “omicidio colposo”. A suo carico anche accuse gravissime come “morte come conseguenza di altro delitto”, “violenza sessuale”, “circonvenzione di persona incapace”, “detenzione abusiva di armi” e “truffa aggravata” L’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere ai danni di De Simone è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palmi Dott.ssa Barbara Borelli, su richiesta del Sostituto Procuratore ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Una storia decisamente inquietante ha preso forma dopo le indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di. Un”, il 40enne Davide De Simone, è ritenuto responsabile di reati che vanno“ricettazione” – per cui è agli arresti domiciliari anche la moglie G.V. di 37 anni – fino all’ “omicidio”. A suo carico anche accuse gravissime come “morte come conseguenza di altro delitto”, “”, “circonvenzione di persona incapace”, “detenzione abusiva di armi” e “truffa aggravata” L’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere ai danni di De Simone è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palmi Dott.ssa Barbara Borelli, su richiesta del Sostituto Procuratore ...

