Vaccino Johnson and Johnson, Bassetti: «E ora che Ema si sbrighi a approvarlo» (Di domenica 28 febbraio 2021) La Fda (Food and Drugs Administration) ha dato il via libera al Vaccino monodose contro il Covid Johnson and Johnson. L'ente governativo statunitense che si occupa, tra le altre cose, dei prodotti farmaceutici ha, dunque, autorizzato la somministrazione del siero di cui è sufficiente un'unica dose. Affinché arrivi in Europa sarà necessario che sia approvato dall'Ema, passaggio per il quale Matteo Bassetti ha inteso auspicare una certa velocità. Vaccino Johnson and Johnson, attesa per Ema Tra le poche note positive di una sciagura come questa pandemia, c'è sicuramente la capacità dimostrata dalla scienza nel mettere a punto in poco tempo dei vaccini efficaci. «E adesso - ha scritto Matteo ...

