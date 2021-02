The Day Before, l'MMO per PC ispirato a The Last of Us e The Division si mostra all'IGN Fan Fest 2021 (Di domenica 28 febbraio 2021) In questi giorni, il 26 e il 27 febbraio, si è tenuto l'IGN Fan Fest 2021, un evento digitale nel quale è stato possibile ammirare alcuni promettenti titoli indipendenti in azione e ascoltare alcune novità dal mondo televisivo e cinematografico, come nuove informazioni sull'atteso film Justice League Snyder's Cut. Sul fronte videoludico dell'evento, uno dei titoli che ha sicuramente catturato l'attenzione del pubblico è stato The Day Before, uno sparatutto MMO annunciato lo scorso gennaio, mostrato nuovamente in azione tramite un esclusivo trailer gameplay. Il titolo è stato spesso accostato a giochi come The Division e The Last of Us e non è difficile intuire il perché: il mondo di gioco, un setting urbano completamente abbandonato, ricorda parecchio gli scenari della serie Ubisoft e ... Leggi su eurogamer (Di domenica 28 febbraio 2021) In questi giorni, il 26 e il 27 febbraio, si è tenuto l'IGN Fan, un evento digitale nel quale è stato possibile ammirare alcuni promettenti titoli indipendenti in azione e ascoltare alcune novità dal mondo televisivo e cinematografico, come nuove informazioni sull'atteso film Justice League Snyder's Cut. Sul fronte videoludico dell'evento, uno dei titoli che ha sicuramente catturato l'attenzione del pubblico è stato The Day, uno sparatutto MMO annunciato lo scorso gennaio,to nuovamente in azione tramite un esclusivo trailer gameplay. Il titolo è stato spesso accostato a giochi come Thee Theof Us e non è difficile intuire il perché: il mondo di gioco, un setting urbano completamente abbandonato, ricorda parecchio gli scenari della serie Ubisoft e ...

Eurogamer_it : #TheDayBefore, l'MMO per PC ispirato a The Last of Us e The Division si mostra all'IGN Fan Fest 2021. - analphabeta : RT @analphabeta: ???? Giornata di alambicchi, ossidi, misuratori... Per colorare il filo di canapa ???? Day of stills, oxides, measurers ... To… - HunkLoucifer : RT @HunkLoucifer: ???? Young bitch met the day before at an orgy, she wanted an encore before leaving ???? Giovane cagna conosciuta il giorno… - threadreaderapp : @ml_vieri Hello, please find the unroll here: Il vaccino J&J è stato autorizzato negli Stati Uniti (speriamo presto… -