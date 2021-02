Stroppa | “Eravamo padroni del campo | ora la classifica è sempre più difficile”

(Di domenica 28 febbraio 2021) Giovanni, tecnico del Crotone, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Cagliari: “del, nell’episodio del gol potevamo fare meglio mi dispiace perché non avevamo concesso niente e creando molto. Siamo stati poco bravi ed a volte sfortunati come sul palo di Ounas, per il resto è una squadra che ha fatto una prestazione importante peccato perché potevamo agguantare quelle davanti e la sensazione di essere vivi. Ora lapiù”. Foto: Crotone TV L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Commenta per primo Giovanni, allenatore del Crotone, ha parlato così a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Cagliari. 'padroni del campo, nell'episodio del gol potevamo fare meglio mi dispiace perché non ...... 'Prestazione importante, siamo vivi' Giovanniha commentato la sconfitta del Crotone nello scontro diretto contro il Cagliari. Queste le sue parole ai microfoni Sky Sport : 'padroni ...Tre punti per ricominciare, il Cagliari espugna l'Ezio Scida di Crotone e si riporta a meno due dalla zona salvezza: 2 a 0 per i sardi il risultato ...Infortuni per Molina e Vulic: le loro condizioni. Il primo a lasciare il campo è stato Vulic, al minuto numero 20: la mezz'ala ex Stella Rossa di Belgrado è uscito per quello ch ...