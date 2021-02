Solinas | Sardegna in zona bianca | da lunedì riaperture graduali

MediasetTgcom24 : Sardegna zona bianca, Solinas: 'Ora controlli per chi arriva' #sardegna - LegaSalvini : ?? COVID. #SARDEGNA ZONA BIANCA, #ZOFFILI: “Capolavoro di Solinas e Nieddu. Grazie! Ora avanti coi vaccini.”… - LegaSalvini : SARDEGNA ZONA BIANCA, LA LEGA ESULTA: 'CAPOLAVORO DI SOLINAS E NIEDDU, ORA AVANTI COI VACCINI' - salutedomani : SARDEGNA PRIMA REGIONE BIANCA. SOLINAS, GRANDE RISULTATO GRAZIE ALLA POPOLAZIONE - CorriereCitta : Covid, Solinas “Test e tamponi a chiunque arrivi in Sardegna” -

Ultime Notizie dalla rete : Solinas Sardegna

... i bar fino alle 21 e tarderà l'orario del coprifuoco." Lo ha detto Christian, presidente della Regione, prima zona bianca d'Italia, ospite su Radio24. "Se nel corso della prima ...ha rilanciato 'il fermo intendimento di proteggere lacon tutti gli strumenti che possano garantire severi controlli sanitari per coloro che entreranno nel nostro territorio ...Da domani istituti chiusi in Abruzzo, Basilicata e Campania. La Sardegna passerà per prima in zona bianca; Lombardia, Marche e Piemonte saranno arancioni; Basilicata e Molise rosse. Le misure anticovi ...Il bianco che colorerà la Sardegna a partire da lunedì 1º marzo ha un grosso valore simbolico per tutti gli appassionati di sport. L’isola, infatti, sarà la prima regione dI ...