Sangiuliano “Da Reagan un esempio per la ripartenza post pandemia” (Di domenica 28 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “C'è analogia tra l'arrivo di Reagan alla Casa Bianca e quello che sta succedendo oggi dopo la pandemia, perchè Reagan arriva alla presidenza degli Stati Uniti quando il mondo occidentale è in una profonda depressione”. Lo ha detto Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'Agenzia di Stampa Italpress, presentando il suo libro “Reagan. Il presidente che cambiò la politica americana”, edito da Mondadori.Per Sangiuliano, Ronald Reagan è arrivato in un “frangente di grande depressione e, con una grande carica di ottimismo, è riuscito a ribaltare questa condizione di enorme sfavore, non solo per gli americani ma per tutto l'Occidente. Anche per l'Italia furono anni molto positivi”. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “C'è analogia tra l'arrivo dialla Casa Bianca e quello che sta succedendo oggi dopo la, perchèarriva alla presidenza degli Stati Uniti quando il mondo occidentale è in una profonda depressione”. Lo ha detto Gennaro, direttore del Tg2, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'Agenzia di Stampa Italpress, presentando il suo libro “. Il presidente che cambiò la politica americana”, edito da Mondadori.Per, Ronaldè arrivato in un “frangente di grande depressione e, con una grande carica di ottimismo, è riuscito a ribaltare questa condizione di enorme sfavore, non solo per gli americani ma per tutto l'Occidente. Anche per l'Italia furono anni molto positivi”. Il ...

