Roma-Milan, la gioia di Mauro Suma per la vittoria dei rossoneri (VIDEO) (Di domenica 28 febbraio 2021) Il Milan batte 2-1 la Roma e non perde terreno dall’Inter. vittoria importantissima dei rossoneri in casa dei giallorossi con reti di Kessié (rigore) e Rebic, dopo il momentaneo pareggio a firma Veretout. Ben consapevole del valore dei tre punti dell’Olimpico anche in chiave Champions League, il direttore di Milan Tv Mauro Suma si è lasciato andare a un’esultanza degna delle grandi occasioni. Rivedila nel VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) Ilbatte 2-1 lae non perde terreno dall’Inter.importantissima deiin casa dei giallorossi con reti di Kessié (rigore) e Rebic, dopo il momentaneo pareggio a firma Veretout. Ben consapevole del valore dei tre punti dell’Olimpico anche in chiave Champions League, il direttore diTvsi è lasciato andare a un’esultanza degna delle grandi occasioni. Rivedila nel. SportFace.

