Roma-Milan, Fonseca: “Stecchiamo con le big, difficile arrivare in Champions così. Arbitraggio? Non mi è piaciuto (Di lunedì 1 marzo 2021) Le parole del tecnico giallorosso, dopo il triplice fischio del match dell'"Olimpico".Il match dell'"Olimpico", Roma-Milan, ha chiuso il quadro della ventiquattresima giornata di Serie A di questo weekend. Al termine della sfida, il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca, ha parlato ai microfoni del format "Sky Sport" per analizzare la sconfitta per 2-1 contro la compagine rossonera, allenata dal tecnico Stefano Pioli. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore portoghese.SCONTRI DIRETTI STECCATI - "Siamo entrati male, principalmente perché le situazioni che il Milan che ha creato sono nate da nostre palle perse. Eravamo passivi e non siamo entrati bene: contro una squadra come il Milan diventa difficile recuperare. Poi abbiamo giocato il nostro calcio e abbiamo creato occasioni, ma sono ... Leggi su mediagol (Di lunedì 1 marzo 2021) Le parole del tecnico giallorosso, dopo il triplice fischio del match dell'"Olimpico".Il match dell'"Olimpico",, ha chiuso il quadro della ventiquattresima giornata di Serie A di questo weekend. Al termine della sfida, il tecnico giallorosso, Paulo, ha parlato ai microfoni del format "Sky Sport" per analizzare la sconfitta per 2-1 contro la compagine rossonera, allenata dal tecnico Stefano Pioli. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore portoghese.SCONTRI DIRETTI STECCATI - "Siamo entrati male, principalmente perché le situazioni che ilche ha creato sono nate da nostre palle perse. Eravamo passivi e non siamo entrati bene: contro una squadra come ildiventarecuperare. Poi abbiamo giocato il nostro calcio e abbiamo creato occasioni, ma sono ...

