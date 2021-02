Roma, altro ko nei big match: conquistati solo 16 punti su 60 (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma - Niente da fare, Paulo Fonseca ha perso un altro scontro diretto contro le big. Anche contro il Milan la Roma non è riuscita a vincere e a conquistare qualche punto importante per la lotta alla ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 28 febbraio 2021)- Niente da fare, Paulo Fonseca ha perso unscontro diretto contro le big. Anche contro il Milan lanon è riuscita a vincere e a conquistare qualche punto importante per la lotta alla ...

danititti : Ciao @SkySport, non ce l’avete un altro paio di laziali da far intervenire per le partite della Roma. Marchigiani e… - Marco06142607 : @DarioCassone @guglielmotim Prima dammi quello sull'armeno poi vediamo se quell'altro capita. Arbitro schifoso come… - matteo84p : RT @toniH2000: @capuanogio c'era un rigore clamoroso per la roma altro che miopi - VoceRomane : Una Roma che non è in grado di affrontare partite del genere. Solo un Milan sottotono ha tenuto viva la gara, un al… - sportli26181512 : #Roma, altro ko nei big match: conquistati solo 16 punti su 60: Bilancio deludente contro le grandi: con #Fonseca i… -