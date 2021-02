Renzi lancia il format dell’autointervista per parlare di Arabia Saudita

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 28 febbraio 2021) Una delle trovate più famose di Gigi Marzullo, l’intervistatore della notte in diversi programmi Rai, è Si faccia una domanda e si dia una risposta. Con questa battuta – a metà tra un aforisma e una sollecitazione all’ospite di turno, il giornalista puntava a creare un clima di fiducia, a far sentire a proprio agio chi gli stava di fronte. Del resto, altro non era che un retaggio della famosa domanda a piacere che ha salvato la vita a molti studenti durante le interrogazioni a scuola. Matteo, nella sua eNews, ha voluto esagerare e hato un vero e proprio: l’autointervista sull’. LEGGI ANCHE > L’omaggio dial principenon è una «polemica social» come dicono alcuni giornali Autointervista sull’...