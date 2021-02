Renzi ammetta l' errore e restituisca quei 30 denari

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 28 febbraio 2021) Per giustificare come mai si accompagni a Mohammed bin Salman, accusato di un delitto da far inorridire i Borgia, Matteoaggrava la sua situazione. Nega di essersi fatto dare gli 80mila dollari in cambio dei peana al principe: il piatto è mille volte più ricco, spiega nella sua newsletter. Lui veramente pensa che il progetto di “Rinascimento saudita” sia un business di proporzioni ciclopiche in grado di dare lavoro a una quantità enorme di aziende, italiane comprese. Dunque il vero grande ruolo che si è ritagliato Matteo starebbe proprio in questo “dirty job” di potenziale apripista per giganteschi affari di cui potremo avvantaggiarci, altro che la manciata di dollari incassati a Riad. Chiunque voglia oliare i rapporti con la casa regnante saudita d’ora in avanti avrà un telefono amico cui potersi rivolgere, una porta a Rignano dove bussare. Cosicché, invece di ...