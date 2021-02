Milano: polemiche per il maxi-assembramento sulla Darsena, il duro commento del sindaco Sala (Di domenica 28 febbraio 2021) Fanno discutere le immagini che sono circolate nella giornata di sabato da Milano, per la precisione dalla zona della Darsena. Centinaia di giovani si sono riuniti lungo le rive dei navigli per mangiare, bere e stare insieme. Ad un certo momento del tardo pomeriggio è stata anche messa musica a tutto volume, in barba a tutte le regole di prevenzione ai contagi da Covid-19. Nell’arco della serata, nel gruppone di persone assembrate, è scoppiata persino una rissa presto sedata. Il maxi-assembramento è scattato nonostante il video-messaggio del sindaco di Milano Sala, che aveva invitato i cittadini alla prudenza in questo ultimo week end da zona gialla. maxi-assembramento sulla Darsena È stato ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 28 febbraio 2021) Fanno discutere le immagini che sono circolate nella giornata di sabato da, per la precisione dalla zona della. Centinaia di giovani si sono riuniti lungo le rive dei navigli per mangiare, bere e stare insieme. Ad un certo momento del tardo pomeriggio è stata anche messa musica a tutto volume, in barba a tutte le regole di prevenzione ai contagi da Covid-19. Nell’arco della serata, nel gruppone di persone assembrate, è scoppiata persino una rissa presto sedata. Ilè scattato nonostante il video-messaggio deldi, che aveva invitato i cittadini alla prudenza in questo ultimo week end da zona gialla.È stato ...

