Milan | le condizioni di Ibra | Calhanoglu e Rebic usciti per infortunio

(Di lunedì 1 marzo 2021) Nonostante Pioli abbia provato a sminuire nel post gara, dicendo che i tre infortuni sono “probabilmente affaticamenti”, in casac’è apprensione per ledei tre elementi offensivianzi tempo dalla gara contro la Roma. Per Zlatanhimovic problema all’adduttore sinistro. Per Hakanal flessore sinistro. Per Anteproblema all’anca. Ovviamente l’entità degli infortuni verrà valutata in questi giorni. Una brutta tegola per Pioli visto le gare ravvicinate, ora con il turno infrasettimanale di campionato, poi gli ottavi di Europa League con il Manchester United. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.