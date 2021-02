Milan in difficoltà: lo spogliatoio è condizionato dai mancati rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu? (Di domenica 28 febbraio 2021) E se dietro il calo di rendimento del Milan si celasse la situazione di incertezza in merito al futuro di due colonne portanti come Donnarumma e Calhanoglu? Leggi su 90min (Di domenica 28 febbraio 2021) E se dietro il calo di rendimento delsi celasse la situazione di incertezza in merito al futuro di due colonne portanti come

Ultime Notizie dalla rete : Milan difficoltà Paquetà: "Al Milan mi ero messo troppa pressione, senza Leonardo mi sono sentito solo" Quello che sono ora lo devo anche al Milan e a Leonardo, mi ha aiutato ad affrontare le difficoltà' ha proseguito Paquetà . Allo stesso modo, ha ammesso che 'non sarei venuto al Lione senza Juninho . ...

Paquetà: 'Al Milan mi ero messo troppa pressione. Leonardo mentore, quando è andato via mi sono sentito solo' Ma lo devo anche al Milan e a Leonardo, che voglio ringraziare. Mi ha aiutato e grazie a lui sono diventato uno capace di affrontare le difficoltà'.

Quello che sono ora lo devo anche al Milan e a Leonardo, mi ha aiutato ad affrontare le difficoltà' ha proseguito Paquetà . Allo stesso modo, ha ammesso che 'non sarei venuto al Lione senza Juninho . ...Ma lo devo anche al Milan e a Leonardo, che voglio ringraziare. Mi ha aiutato e grazie a lui sono diventato uno capace di affrontare le difficoltà'.