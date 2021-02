Mef a lavoro sulle novità Rottamazione cartelle esattoriali 2021, Ristori 5 (Di domenica 28 febbraio 2021) Mef, giornate intense per il nuovo Ministro dell’Economia Daniele Franco, il Governo Mario Draghi, intende avviare la nuova pace fiscale. Si tratta del primo decreto economico di questo governo, il Ristori 5, varato entro la fine del mese. Nello specifico si tratta del saldo e stralcio di quelle cartelle esattoriali emesse dal 2015 e con un L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: INPS per tutti: parte il progetto per l’integrazione sociale Modulo autocertificazione per viaggiare dpcm 09 marzo Aiuto soggetti impegnati nella emergenza sanitaria dl18 Domanda disoccupazione 2020 proroga per coronavirus DL18 400 miliardi di liquidità alle imprese: conferenza Conte Nuovo modulo sospensione mutui importo fino 400000 Leggi su webmagazine24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Mef, giornate intense per il nuovo Ministro dell’Economia Daniele Franco, il Governo Mario Draghi, intende avviare la nuova pace fiscale. Si tratta del primo decreto economico di questo governo, il5, varato entro la fine del mese. Nello specifico si tratta del saldo e stralcio di quelleemesse dal 2015 e con un L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: INPS per tutti: parte il progetto per l’integrazione sociale Modulo autocertificazione per viaggiare dpcm 09 marzo Aiuto soggetti impegnati nella emergenza sanitaria dl18 Domanda disoccupazione 2020 proroga per coronavirus DL18 400 miliardi di liquidità alle imprese: conferenza Conte Nuovo modulo sospensione mutui importo fino 400000

Ultime Notizie dalla rete : Mef lavoro Bonetti: Confermati congedi parentali e nuove misure nel DPCM Lo ha dichiarato Elena Bonetti, Ministro della Famiglia e per le Pari Opportunità, a SkyTg24 e ha aggiunto: ''Non ho data precisa di uscita del Decreto, sarà il prima possibile, il MEF è al lavoro. ...

Bonetti: 'Governo pronto a reintrodurre misure straordinarie come i congedi parentali retribuiti'

Lo ha dichiarato Elena Bonetti, Ministro della Famiglia e per le Pari Opportunità, a SkyTg24 e ha aggiunto: 'Non ho data precisa di uscita del Decreto, sarà il prima possibile, il MEF è al lavoro.

MEF subito al lavoro su ristori, cartelle e rottamazione Teleborsa Come funzionano governance e monitoraggio del Mef sul nuovo Pnrr Alla luce del forte rapporto di fiducia con il ministro Franco, Draghi controllerà tutta la partita, con Colao e Cingolani ...

Bonetti “Confermati congedi parentali e nuove misure nel DPCM” ROMA – (ITALPRESS) – “Governo pronto a reintrodurre misure straordinarie come i congedi parentali retribuiti ed estesi come età fino ai 14 anni e non retribuiti sopra i 14 anni, smart working come dir ...

