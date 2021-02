Mariarita Costanza | «Il futuro? Hi tech | smart working e vacanza nel Sud Italia»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 28 febbraio 2021) La sua primogenita Macnill, società informatica del gruppo Zucchetti con sede a Gravina di Puglia, in quella che anche grazie a lei è diventata la zona high tech Murgia Valley, ha da poco compiuto vent’anni: «È diventata maggiorenne, ormai può andar da sola», dice Mariarita Costanza. E così lei, ingegnere elettronico di cinquant’anni, tra i pionieri dell’IT in Italia, ha deciso di lanciarsi in una nuova sfida professionale, che «mi tenga impegnata ancora». Everywhere Tew (letteralmente Dovunque: Viaggi Esperienza Lavoro), creata insieme alla socia e ingegnere come lei Manuela D’Ecclesiis, è una startup che mira a far (ri)vivere tutti i luoghi meno battuti del nostro Paese – ma comunque ricchi di storia, cultura, prodotti enogastronomici e tradizioni – attrezzandoli per accogliere non soltanto i turisti, ma anche i (futuri) lavoratori da remoto che arriveranno in Italia da ogni parte del mondo.