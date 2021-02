Lazio | Lulic sul campionato | Sarà in discussione fino alla fine

infoitsport : Buoi totale per la Lazio: ora preoccupa anche l'attacco. Significative le parole di Lulic - MRC_typing : @poicipenso4 Nì, la Lazio ad esempio contro il Bayern mette Marusic al centro e alza Lulic appena entrato al posto di Musacchio - LI_Palembang : Lulic: “Sognavo di giocare la Champions. Contento di essere arrivato alla Lazio” - LI_SoloRAYA : Lulic: “Sognavo di giocare la Champions. Contento di essere arrivato alla Lazio” - laziopress : Senad Lulic: “Orgoglioso di essere il capitano della Lazio. Con il Bayern peccato per l’assenza dei tifosi”… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Lulic

Senadè uno dei nomi più importanti tra quelli che non sono riusciti a essere protagonisti nelladi quest'anno. Il capitano è stato a lungo fuori per infortunio tanto che solo nella gara contro ...INTERVISTA - A ridosso della seconda sconfitta consecutiva della, Senadha parlato ai microfoni di SRF via collegamento Skype. Il capitano biancoceleste ha toccato diversi ...Roma, 28 febbraio 2021 - Senad Lulic è uno dei nomi più importanti tra quelli che non sono riusciti a essere protagonisti nella Lazio di quest'anno. Il capitano è stato a lungo fuori per infortunio ta ...Significative le parole di Lulic. vedi letture. Fare peggio di martedì contro il Bayern era difficile, eppure la Lazio ci è riuscita. Un'autentica doccia fredda per la Lazio, già bagnata per la pesant ...