Inter-Genoa, assist di Lukaku e gol di Darmian: è 2-0 (VIDEO) (Di domenica 28 febbraio 2021) L’Inter raddoppia a San Siro contro il Genoa. Dopo la rete dell’1-0 in avvio di gioco, Lukaku si trasforma in uomo assist e serve a Darmian la palla da scaraventare in rete con una conclusione di destro che si è infilata alle spalle di Perin. Tutto facile per i nerazzurri che si porta sul 2-0 grazie all’esterno azzurro, oggi titolare vista la squalifica di Hakimi. L’assenza non si è fatta sentire. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) L’raddoppia a San Siro contro il. Dopo la rete dell’1-0 in avvio di gioco,si trasforma in uomoe serve ala palla da scaraventare in rete con una conclusione di destro che si è infilata alle spalle di Perin. Tutto facile per i nerazzurri che si porta sul 2-0 grazie all’esterno azzurro, oggi titolare vista la squalifica di Hakimi. L’assenza non si è fatta sentire. SportFace.

Inter : ?? | MAGLIA Per #InterGenoa, squadra in campo con una patch speciale #InterClub ?? Vuoi scoprire tutti i dettagli?… - SkySport : ULTIM’ORA ? INTER, NEGATIVI I TAMPONI NEL GRUPPO SQUADRA ALLE 15 IN CAMPO CONTRO IL GENOA AL “MEAZZA” ? #SkySport… - ZZiliani : Scudetto sempre più lontano per la triste #Juventus di #Pirlo. Che col #Verona lascia altri 2 punti finendo in affa… - medioclubID : 85: Genoa ??: ???Manolo Portanova ???Filippo Melegoni Inter ??: ???Alexis Sanchez, Roberto Gagliardini, Danilo D'Ambros… - marrus91 : Tante volte squadre come il Genoa hanno fatto turnover contro di noi prima di partite per loro decisive. È normale.… -