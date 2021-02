Incendio in un appartamento a Roma, volontari dell’Enpa salvano una gatta rimasta dentro (Di domenica 28 febbraio 2021) La gatta era sparita dopo un Incendio che mercoledì scorso aveva distrutto due appartamenti in zona Portuense, a Roma. La proprietaria aveva lanciato l’appello per ritrovarla, convinta che fosse scappata alla vista delle fiamme. Le volontarie dell’Enpa però la hanno ritrovata all’interno dell’appartamento, dal quale non si era mai allontanata, e l’hanno tratta in salvo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Laera sparita dopo unche mercoledì scorso aveva distrutto due appartamenti in zona Portuense, a. La proprietaria aveva lanciato l’appello per ritrovarla, convinta che fosse scappata alla vista delle fiamme. Leperò la hanno ritrovata all’interno dell’, dal quale non si era mai allontanata, e l’hanno tratta in salvo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

enpaonlus : Volontarie Enpa recuperano una #gatta dispersa da giorni in seguito a un #incendio in appartamento a #Roma: era anc… - clikservernet : Incendio in un appartamento a Roma, volontari dell’Enpa salvano una gatta rimasta dentro - Noovyis : (Incendio in un appartamento a Roma, volontari dell’Enpa salvano una gatta rimasta dentro) Playhitmusic - - positanonews : #Copertina #Cronaca Sorrento, incendio in un appartamento sul Corso - mdelciglesias : RT @enpaonlus: Volontarie Enpa recuperano una #gatta dispersa da giorni in seguito a un #incendio in appartamento a #Roma: era ancora nell'… -