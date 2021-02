Hong Kong, 47 attivisti per la democrazia accusati di “eversione” sulla base della nuova legge sulla sicurezza (Di domenica 28 febbraio 2021) A Hong Kong 47 attivisti per la democrazia sono stati accusati di aver violato la nuova legge sulla sicurezza nazionale voluta da Pechino, secondo quanto ha riferito la polizia locale. Si tratta del maggior numero di incriminazioni avvenuto finora sulla base della controversa legge, la cui introduzione aveva sollevato imponenti proteste nell’ex colonia inglese. Il gruppo è sospettato di “cospirazione per commettere eversione”. Tra gli attivisti di Hong Konga cui è stato intimato di presentarsi alla polizia per rispondere delle accuse di “cospirazione sovversiva” vi ... Leggi su tpi (Di domenica 28 febbraio 2021) A47per lasono statidi aver violato lanazionale voluta da Pechino, secondo quanto ha riferito la polizia locale. Si tratta del maggior numero di incriminazioni avvenuto finoracontroversa, la cui introduzione aveva sollevato imponenti proteste nell’ex colonia inglese. Il gruppo è sospettato di “cospirazione per commettere”. Tra glidia cui è stato intimato di presentarsi alla polizia per rispondere delle accuse di “cospirazione sovversiva” vi ...

