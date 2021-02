Gravissimo incidente stradale a Gambolò: 7 feriti, 3 gravi. (Di domenica 28 febbraio 2021) gravissimo incidente stradale nel primo pomeriggio di domenica a Gambolò: 7 feriti, tre gravi. Sul posto sono intervenuti due elisoccorso. L’accaduto gravissimo incidente stradale a Gambolò lungo la Strada Provinciale 183: coinvolte sette persone, tra cui cinque giovani tra i 17 e i 22 anni. Sul posto sono intervenuti due elisoccorso. L’incidente stradale si è verificato alle 15:16 di domenica 28 febbraio in Lomellina, e precisamente a Gambolò. Come riporta l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, a scontrarsi lungo la strada provinciale 183, sarebbero state due vetture. Un violentissimo schianto ... Leggi su ck12 (Di domenica 28 febbraio 2021)nel primo pomeriggio di domenica a: 7, tre. Sul posto sono intervenuti due elisoccorso. L’accadutolungo la Strada Provinciale 183: coinvolte sette persone, tra cui cinque giovani tra i 17 e i 22 anni. Sul posto sono intervenuti due elisoccorso. L’si è verificato alle 15:16 di domenica 28 febbraio in Lomellina, e precisamente a. Come riporta l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, a scontrarsi lungo la strada provinciale 183, sarebbero state due vetture. Un violentissimo schianto ...

