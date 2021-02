GF Vip, Giulio Pretelli incontra Pierpaolo e annuncia: “Diventerai zio”. Piovono critiche (VIDEO) (Di domenica 28 febbraio 2021) Giulio Pretelli annuncia che diventerà padre In occasione della semifinale del Grande Fratello Vip 5 in onda venerdì, Giulio Pretelli, fratello minore di Pierpaolo, è entrato nella casa più spiata d’Italia per fare un annuncio. Il 20enne abbastanza emozionato ha raccontato all’ex Velino di Striscia la Notizia la sua storia d’amore con la sua ragazza Alessia iniziata all’incirca cinque mesi fa. “Questa ragazza mi è stata tanto vicino in questi mesi. Sono innamorato di lei”, ha detto l’opinionista di Barbara D’Urso al gieffino. Poi armandosi di coraggio, il giovane ha svelato una novità molto importante al consanguineo: “Ti ricordi quella grande responsabilità di cui mi hai parlato quando sei diventato padre? Diventerai zio. Sono sicuro che, oltre a essere un fratello ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 28 febbraio 2021)che diventerà padre In occasione della semifinale del Grande Fratello Vip 5 in onda venerdì,, fratello minore di, è entrato nella casa più spiata d’Italia per fare un annuncio. Il 20enne abbastanza emozionato ha raccontato all’ex Velino di Striscia la Notizia la sua storia d’amore con la sua ragazza Alessia iniziata all’incirca cinque mesi fa. “Questa ragazza mi è stata tanto vicino in questi mesi. Sono innamorato di lei”, ha detto l’opinionista di Barbara D’Urso al gieffino. Poi armandosi di coraggio, il giovane ha svelato una novità molto importante al consanguineo: “Ti ricordi quella grande responsabilità di cui mi hai parlato quando sei diventato padre?zio. Sono sicuro che, oltre a essere un fratello ...

