Etna ancora in eruzione | getto di lava fino a 300 metri

PALERMO – L'Etna torna a farsi sentire e vedere. Da questa mattina l'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia registra un'attività stromboliana al cratere di Sud-est: in un primo momento è stata caratterizzata soltanto dall'emissione di cenere, poi con un getto di lava continuo che ha raggiunto un'altezza di circa trecento metri. Gli esperti evidenziano poi che l'ampiezza del tremore del vulcano "ha raggiunto valori elevati". Le sorgenti sono inoltre localizzate a una profondità di 2.500 metri sopra il livello del mare.

Link4Universe : L'Etna è bellissimo come vulcano! Tutte le volte mi chiedo come sarebbe vedere un eruzione così su Marte per dire.… - Agenzia_Dire : Ripresa l'attività dell' #etna. - chf5tor : RT @hei_sal: #Etna ancora fuma. Ecco l'ennesimo parossismo con fumo e cenere. Yet another #volcanicparoxysm from the #mtetna - hei_sal : #Etna ancora fuma. Ecco l'ennesimo parossismo con fumo e cenere. Yet another #volcanicparoxysm from the #mtetna - ChiaraRoberto97 : RT @Link4Universe: L'Etna è bellissimo come vulcano! Tutte le volte mi chiedo come sarebbe vedere un eruzione così su Marte per dire. Data… -