Di Battista contro Renzi: "È un lobbista, si dimetta dal Senato" (Di domenica 28 febbraio 2021) "Matteo Renzi riceve soldi da un fondo saudita e adesso deve dimettersi, punto". Per l'ex deputato M5S Alessandro Di Battista, recentemente uscito ufficialmente dal Movimento, non c'è alternativa. "Non è un politico, è un lobbista di se stesso". Renzi è tornato nel mirino dopo la visita in Arabia Saudita e la partecipazione alla Davos del Deserto in un panel con Mohammed bin Salman a seguito del rapporto della Cia che individua proprio nel principe ereditario il mandante dell'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. Secondo Di Battista, "in qualsiasi paese del mondo, Renzi si sarebbe dovuto già dimettere, perché c'è di mezzo la sicurezza nazionale. Il rapporto della Cia conferma ciò che tutti già sapevano e che era già noto quando il Senatore si recava in Arabia ...

