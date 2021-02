“Devo fare un piccolo intervento”: stasera salta Che tempo che fa? (Di domenica 28 febbraio 2021) Non si farà la puntata di Che tempo che fa? di oggi 28 febbraio su Rai 3. Ad annunciarlo Fabio Fazio durante la scorsa puntata. Al posto della trasmissione storica, andrà in onda una puntata speciale di Report intitolata “Terra, acqua, fuoco, aria” con Sigfrido Ranucci. Il motivo di questa scelta? Le condizioni di salute di Fabio Fazio. Vediamo insieme cosa sta succedendo. Fabio Fazio: “Devo fare una piccola operazione” “Noi la prossima settimana non ci vediamo”, aveva annunciato Fabio Fazio stesso alla fine dell’ultima puntata, andata in onda su Rai 3 nella serata del 21 febbraio. “Devo fare una piccola operazione – ha spiegato il conduttore – che non mi permetterà di parlare per qualche giorno e così la prossima settimana non andremo in onda”. "Noi non ci vediamo la settimana ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 28 febbraio 2021) Non si farà la puntata di Cheche fa? di oggi 28 febbraio su Rai 3. Ad annunciarlo Fabio Fazio durante la scorsa puntata. Al posto della trasmissione storica, andrà in onda una puntata speciale di Report intitolata “Terra, acqua, fuoco, aria” con Sigfrido Ranucci. Il motivo di questa scelta? Le condizioni di salute di Fabio Fazio. Vediamo insieme cosa sta succedendo. Fabio Fazio: “una piccola operazione” “Noi la prossima settimana non ci vediamo”, aveva annunciato Fabio Fazio stesso alla fine dell’ultima puntata, andata in onda su Rai 3 nella serata del 21 febbraio. “una piccola operazione – ha spiegato il conduttore – che non mi permetterà di parlare per qualche giorno e così la prossima settimana non andremo in onda”. "Noi non ci vediamo la settimana ...

