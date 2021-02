Covid, un dato fa scattare l’allarme: in Italia aumento esponenziale (Di domenica 28 febbraio 2021) Alice Torri L’andamento del Coronavirus in Italia si trova in una fase di aumento di tipo esponenziale, con un tempo di raddoppio pari a circa 5 giorni, più basso rispetto al dato registrato in ottobre, probabilmente a causa della circolazione delle varianti. Ciò è quanto emerge dalle analisi eseguite a livello nazionale dal matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di domenica 28 febbraio 2021) Alice Torri L’andamento del Coronavirus insi trova in una fase didi tipo, con un tempo di raddoppio pari a circa 5 giorni, più basso rispetto alregistrato in ottobre, probabilmente a causa della circolazione delle varianti. Ciò è quanto emerge dalle analisi eseguite a livello nazionale dal matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto Impronta Unika.

