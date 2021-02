Covid, scuole chiuse in Abruzzo e rinnovo zone rosse Pescara Chieti (Di domenica 28 febbraio 2021) L'Aquila - scuole chiuse in tutto l'Abruzzo da lunedì. Didattica a distanza obbligatoria dalle elementari alle superiori. Lo prevede l'ordinanza firmata in serata dal governatore Marco Marsilio . All'origine del provvedimento c'è, tra l'altro, la conferma, da parte della Asl e del Gruppo tecnico scientifico regionale, di come siano in aumento i contagi nella fascia di popolazione in età scolare. L'ordinanza sarà valida fino a nuove disposizioni. Sono esclusi gli asili, che restano aperti, salvo diverse disposizioni comunali. E prorogata fino a nuova disposizione la zona rossa per le province di Pescara e Chieti, ma restringendola, in modo 'chirurgico', alle località che continuano a mostrare un'incidenza elevata. In altre parole, l'area metropolitana e i comuni che continuano a registrare dati ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di domenica 28 febbraio 2021) L'Aquila -in tutto l'da lunedì. Didattica a distanza obbligatoria dalle elementari alle superiori. Lo prevede l'ordinanza firmata in serata dal governatore Marco Marsilio . All'origine del provvedimento c'è, tra l'altro, la conferma, da parte della Asl e del Gruppo tecnico scientifico regionale, di come siano in aumento i contagi nella fascia di popolazione in età scolare. L'ordinanza sarà valida fino a nuove disposizioni. Sono esclusi gli asili, che restano aperti, salvo diverse disposizioni comunali. E prorogata fino a nuova disposizione la zona rossa per le province di, ma restringendola, in modo 'chirurgico', alle località che continuano a mostrare un'incidenza elevata. In altre parole, l'area metropolitana e i comuni che continuano a registrare dati ...

