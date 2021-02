Corsport: De Laurentiis sarà in tribuna questa sera per sostenere la squadra (Di domenica 28 febbraio 2021) Il Napoli ha una sola possibilità per riscattare questa stagione e rilanciare alla grande anche la prossima, ed è qualificarsi per la Champions. Lo sanno i calciatori, lo sa Gattuso e lo sa anche il presidente De Laurentiis che, come scrive il Corriere dello Sport, sarà in tribuna questa sera per la sfida contro il Benevento. De Laurentiis ha scelto di procedere con Gattuso fino alla scadenza del contratto, continuerà a credere nella sua conversione sino a prova contraria e intanto stasera sarà al «Diego Armando Maradona», a osservare da vicino i primi passi di questa nuova (e definitiva) missione che resta difficile e però non appare impossibile. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 febbraio 2021) Il Napoli ha una sola possibilità per riscattarestagione e rilanciare alla grande anche la prossima, ed è qualificarsi per la Champions. Lo sanno i calciatori, lo sa Gattuso e lo sa anche il presidente Deche, come scrive il Corriere dello Sport,inper la sfida contro il Benevento. Deha scelto di procedere con Gattuso fino alla scadenza del contratto, continuerà a credere nella sua conversione sino a prova contraria e intanto staal «Diego Armando Maradona», a osservare da vicino i primi passi dinuova (e definitiva) missione che resta difficile e però non appare impossibile. L'articolo ilNapolista.

