Barbara D’Urso smentisce la chiusura di Live non è la D’Urso | dall’11 aprile debutta un nuovo format VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 28 febbraio 2021) In queste ore,ha registrato unper i suoi fan di Instagram in cui ha smentito ladinon è la. Un po’ di giorni fa era trapelata la notizia secondo cui il programma della domenica sera sarebbe stato chiuso a causa degli ascolti troppo deludenti. La diretta interessata era rimasta in silenzio senza commentare queste voci e la cosa aveva fomentato i sospetti a riguardo. Tuttavia, un po’ di ore fa la donna ha deciso di intervenire per fare chiarezza. A quanto pare, non solo il programma non è stato cancellato, ma arriverà unsvela le sorti dinon è la ...